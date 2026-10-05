Армения грозит пожизненным сроком азербайджанскому солдату

Вице-спикер парламента Армении Арам Вардеванян допустил квалификацию действий задержанного в Сюникской области азербайджанского военного Насими Мусаева как попытку убийства группы лиц, что может повлечь наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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