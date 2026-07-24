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Царьград

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Fox News: медведь зашел в офис в Калифорнии и вернулся в лес

Fox News: медведь зашел в офис в Калифорнии и вернулся в лес

В Калифорнии медведь проник в офис управления водными ресурсами в деревне Крестлайн, открыл дверь, осмотрел здание и вернулся в лес.

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