Стипендии ординаторов превысили 11,5 тысяч рублей

Минимальный размер стипендии ординаторов в российских вузах с 1 сентября 2026 года превысил 11,5 тыс.
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