Информационное агентство Reuters сообщило, что президент США Джо Байден подписал на полях саммита Группы семи в Италии соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом сроком на 10 лет с украинским нелегитимным президентом Владимиром Зеленским.
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