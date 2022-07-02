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ВОЗ: Оспа обезьян пока не является глобальной чрезвычайной ситуацией

ВОЗ: Оспа обезьян пока не является глобальной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила не объявлять оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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