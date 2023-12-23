Россияне рассказали, что влияет на их психологический комфорт на работе

Больше всего сотрудников психологически мотивирует к работе дружелюбный коллектив и поддержка коллег (45%), а из основных факторов стресса респонденты выделили большую нагрузку и множество задач (29%), свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито Работа» (есть в распоряжении Банки.