Россияне рассказали, что влияет на их психологический комфорт на работе

Больше всего сотрудников психологически мотивирует к работе дружелюбный коллектив и поддержка коллег (45%), а из основных факторов стресса респонденты выделили большую нагрузку и множество задач (29%), свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито Работа» (есть в распоряжении Банки.
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