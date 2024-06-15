Олимпийский чемпион Алексей Немов восхитился уровнем организации Игр БРИКС

У России большой опыт в проведении крупных соревнований, таких как Игры БРИКС, отметил четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов 15 июня в беседе с «Известиями».
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