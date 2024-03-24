Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Кодекс российского мусульманина

Кодекс российского мусульманина

Рамзан Кадыров призывает: «Ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку».

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Комментарии
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Раил Газизов
Поддерживаю. Необходимость такого документа созрела. Рамзан Ахматович, возмите это дело в свои руки, народ поддержить.
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15 час.
t
tatyanadavydkina
То что эти люди были таджиками еще и еще раз доказывает. что это хорошо спланированная акция. Разжечь недовольство внутри страны было первоначальным планом организаторов теракта. Подобрали жадных до денег придурков. которых даже не собирались возвращать назад . Единственно что меня покоробило - это поза в которую сразу встал Президент Таджикистана пытаясь сразу объявить наши спецслужбы врунами.
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1 час.

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