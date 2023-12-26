В «Титановой долине» построят новые корпуса для самолетов «Ладога» и «Байкал»

В ближайшие три-четыре года на площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» появятся еще три корпуса, где Уральский завод гражданской авиации (УзГА) будет собирать региональные самолеты «Ладога» и «Байкал».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии