Патриарх Кирилл: Многочадие—ключ к будущему России, чайлдфри недопустимо

Патриарх Кирилл заявил о важности многодетности для развития России. Он призвал избежать распространения идеологии "чайлдфри", назвав её недопустимой для общества, и отметил роль "многочадия" как ключевого фактора будущего страны.
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