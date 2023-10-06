В Карачаево-Черкесии выяснили, как более 120 детей отравились водой из крана

В Карачаево-Черкесии провели расследование по факту массового отравления людей водопроводной водой. Инцидент произошел в начале сентября в Усть-Джегутинском районе, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
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