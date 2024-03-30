Новый Infiniti QX80 получит большие экраны и «прозрачный капот»

Infiniti приоткрыла завесу над оснащением нового флагманского кроссовера.В Infiniti рассекретили оснащение автомобиля QX80, в которое вошли большие информационные дисплеи, получившие современные мультимедийные технологии с поддержкой сервисов Google.
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