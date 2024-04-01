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Россия нарастила поставки нитроцеллюлозы из стран НАТО

Россия нарастила поставки нитроцеллюлозы из стран НАТО

Россия нарастила поставки нитроцеллюлозы из стран НАТООчередные американские расследователи пришли к удручающим для себя результатам – «Россия увеличила импорт взрывчатых веществ и компонентов, необходимых для производства боеприпасов, в том числе у компаний, базирующихся в США и других западных странах.

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