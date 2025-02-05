Где в Крыму обновляют сети водоснабжения и водоотведения

До 90% водоводов в Крыму изношены – это одна из ключевых коммунальных проблем региона. Сейчас специалисты заменяют десятки километров сетей, капитально ремонтируют наиболее проблемные участки и устанавливают новые коммуникации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии