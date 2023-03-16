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Марочко сообщил о минировании ВСУ позиций при отступлении на Купянском направлении

Марочко сообщил о минировании ВСУ позиций при отступлении на Купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении на Купянском направлении минируют свои позиции. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные российской разведки.

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