ФБР расследует покушение на Трампа как теракт

Федеральное бюро расследований (ФБР) продолжает расследование инцидента, произошедшего 13 июля, когда бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был ранен в ухо во время выступления на митинге в Западной Пенсильвании.
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