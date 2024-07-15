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ФБР расследует покушение на Трампа как теракт

ФБР расследует покушение на Трампа как теракт

Федеральное бюро расследований (ФБР) продолжает расследование инцидента, произошедшего 13 июля, когда бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был ранен в ухо во время выступления на митинге в Западной Пенсильвании.

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