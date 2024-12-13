Появились новые данные о смертельном ДТП с главой департамента Минобрнауки

За рулем грузовика Mercedes-Benz, который насмерть сбил директора Департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олега Чурилова, находился 32-летний водитель.
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