Французский политик Барделла: Киев должен платить за помощь ЕС

Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла в интервью агентству Bloomberg заявил, что Франция не в состоянии неограниченно оказывать финансовую поддержку Украине, поскольку страна сама сталкивается с серьёзными экономическими трудностями и обременена крупным госдолгом.