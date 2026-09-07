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Аргументы и Факты

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Французский политик Барделла: Киев должен платить за помощь ЕС

Французский политик Барделла: Киев должен платить за помощь ЕС

Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла в интервью агентству Bloomberg заявил, что Франция не в состоянии неограниченно оказывать финансовую поддержку Украине, поскольку страна сама сталкивается с серьёзными экономическими трудностями и обременена крупным госдолгом.

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