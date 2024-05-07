Зеленский призвал западных союзников поторопиться с передачей Украине ранее обещанного оружия и боеприпасов

Киевской хунте снова не хватает оружия, Зеленский торопит своих союзников с поставками военной помощи.
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