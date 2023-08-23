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ВЦИОМ: 81% россиян считает, что за развитие детского спорта должно отвечать государство

Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит «Р-Спорт».

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