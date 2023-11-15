172 тысячи тенге заплатит иностранец, летевший в Алматы за курение на борту самолета

Гражданина Южной Кореи оштрафовали за курение в самолете, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, по прилету авиарейса Сеул – Алматы сотрудникам линейного отдела полиции представителями авиакомпании Air Astana передали правонарушителя.