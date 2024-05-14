США ставят «забор» нашествию китайских электромобилей в страну

The Wall Street Journal, Reuters и другие СМИ сообщают, что правительство президента Джо Байдена планирует в четыре раза повысить пошлины на ключевые стратегические сегменты, такие как электромобили, аккумуляторы и солнечные панели, с нынешних 25 до 100 процентов.