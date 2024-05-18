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Тайриз Халибертон о 7-м матче с «Нью-Йорком»: «Вряд ли это будет приятная игра»

«Теперь серия свелась к одной игре. Все решится в одном матче. И разве есть место лучше для проведения седьмого матча, чем «Гарден»? Ни одна команда не побеждала в гостях по ходу нашей серии.

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