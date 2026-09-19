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Кадры для экономики будущего: трансформацию системы СПО обсудили на Чемпионате высоких технологий

Кадры для экономики будущего: трансформацию системы СПО обсудили на Чемпионате высоких технологий

18 сентября на площадке Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде состоялось пленарное заседание «Профессионалы: кадровый потенциал новой эпохи», ставшее смысловым итогом трехдневной деловой программы соревнования.

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