БЛМ и ЛГБТ Афганистану еще лет двести не пригодятся

Уход американских военных из Афганистана наконец-то стал реальностью. Сложно в это поверить, учитывая, что сделать это обещал еще Барак Обама, который авансом получил Нобелевскую премию мира, в том числе и за это обещание.
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