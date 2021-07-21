БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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БЛМ и ЛГБТ Афганистану еще лет двести не пригодятся

БЛМ и ЛГБТ Афганистану еще лет двести не пригодятся

Уход американских военных из Афганистана наконец-то стал реальностью. Сложно в это поверить, учитывая, что сделать это обещал еще Барак Обама, который авансом получил Нобелевскую премию мира, в том числе и за это обещание.

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