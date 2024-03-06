Новый сюрприз от Солнца: Магнитные бури сегодня 6 марта 2024г. Неблагоприятные дни для метеопатов, расписание магнитных бурь в России по городам

«ВС РФ выбили врага с важнейшего рубежа»: ВС России подняли флаг РФ в центре Тоненького, уничтожив нацистскую «элиту»: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 02.03.24 г.