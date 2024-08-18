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Кандидат в президенты США Стайн выступила против поставок оружия Украине

Кандидат в президенты США Стайн выступила против поставок оружия Украине

Кандидат в президенты США от Зеленой партии Джилл Стайн в разговоре с ТАСС заявила, что Вашингтон подливает масло в огонь конфликта на Украине поставками оружия и указала на бессмысленность этих действий.

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