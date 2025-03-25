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Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Незнакомка с дальнего хутора.

Земля слухами полнится - это не о нашем тихом местечке на самом краю земли белорусской. Люди здесь большей частью малоразговорчивые, не очень-то любят делиться даже новостями, и я не знаю, что делал бы без помощи смотрителя местного Дома охотника и моего давнего приятеля по имени Генрих.

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