Незнакомка с дальнего хутора.

Земля слухами полнится - это не о нашем тихом местечке на самом краю земли белорусской. Люди здесь большей частью малоразговорчивые, не очень-то любят делиться даже новостями, и я не знаю, что делал бы без помощи смотрителя местного Дома охотника и моего давнего приятеля по имени Генрих.