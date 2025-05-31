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Одна страна посчитала для себя Россию насущной угрозой

Одна страна посчитала для себя Россию насущной угрозой

Великобритания собралась объявить Россию насущной угрозой для себя. Такой вывод будет содержать стретагический обзор вопросов обороны Соединенного Королевства, его планирую представить 2 июня, передает The Guardian.

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