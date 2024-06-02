Додик заявил о взбесившемся Западе после решения передать ВСУ дальнобойные ракеты

Eduard Я сто раз писал:"Все что делает Запад незаконно!".Тоесть банальная уголовщина! Это как Россия бы снабжала террористов,которые вр Франции взрывала,так же нагло ухмыляясь!

Eduard Это сейчас так называется:"Передача"?.Странно,что Чикатило топорами не снабжали!