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Додик заявил о взбесившемся Западе после решения передать ВСУ дальнобойные ракеты

Додик заявил о взбесившемся Западе после решения передать ВСУ дальнобойные ракеты

Передача Украине ракет, способных поражать объекты на территории России, говорит о том, что Запад взбесился.

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Комментарии
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Eduard
Я сто раз писал:&quot;Все что делает Запад незаконно!&quot;.Тоесть банальная уголовщина! Это как Россия бы снабжала террористов,которые вр Франции взрывала,так же нагло ухмыляясь!
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16 час.
Eduard
Это сейчас так называется:&quot;Передача&quot;?.Странно,что Чикатило топорами не снабжали!
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16 час.
Eduard
Безнаказаность! Если бы Россия влупила по стране ЕС или США всякая &quot;передача&quot; прекратится.Ядерное оружие наша страховка.Мы к России пол мира присоединим!
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16 час.

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