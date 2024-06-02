Передача Украине ракет, способных поражать объекты на территории России, говорит о том, что Запад взбесился.
Додик заявил о взбесившемся Западе после решения передать ВСУ дальнобойные ракеты
Комментарии
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Eduard
Я сто раз писал:"Все что делает Запад незаконно!".Тоесть банальная уголовщина! Это как Россия бы снабжала террористов,которые вр Франции взрывала,так же нагло ухмыляясь!
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16 час.
Eduard
Это сейчас так называется:"Передача"?.Странно,что Чикатило топорами не снабжали!
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16 час.
Eduard
Безнаказаность! Если бы Россия влупила по стране ЕС или США всякая "передача" прекратится.Ядерное оружие наша страховка.Мы к России пол мира присоединим!
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16 час.
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