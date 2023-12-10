Главный страх Европы при президенте Трампе

NYT: в Европе опасаются развала НАТО в случае прихода Трампа к власти в США НАТО может развалиться в случае возвращения Трампа в Белый дом, а страны Европы не понимают, как выстраивать с ним отношения; некоторые наверняка снова будут полагаться на лесть, как Польша, рассказали источники New York TimesДональд Трамп (Фото: Mike Segar / Reuters) В странах Европы растут опасения возвращения Дональда Трампа на пост президента США, что может привести к сокращению поддержки Украины, отдалению страны от европейских союзников и распаду НАТО.