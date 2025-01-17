После сделки по Украине США уничтожат всех, кто предал Россию

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ44,2 тыс прочтений 3 дня назад Кирилл Стрельников Нет ничего прочнее, вернее и надежнее, чем нерушимые узы, навеки объединяющие все демократически-цивилизованные и цивилизованно-демократические страны Запада.
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