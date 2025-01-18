Во Франции возмутились вопросом Insee о месте рождения матери и отца

Желание национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee) получить данные о месте рождения родителей респондентов вызвало протест со стороны профсоюзов страны, 16 января пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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