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Царьград

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Улица имени Надежды Бабкиной появится в новом микрорайоне Ахтубинска

Улица имени Надежды Бабкиной появится в новом микрорайоне Ахтубинска

Власти Ахтубинска в Астраханской области назовут улицу в честь народной артистки Надежды Бабкиной. Улица появится в новом микрорайоне, строительство которого начнётся в 2025 году.

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