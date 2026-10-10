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Александр Робак — человек у чёрного «Хаммера» в «Брат-2» — снялся в горной «Вершине» на 3300 метрах

Александр Робак — человек у чёрного «Хаммера» в «Брат-2» — снялся в горной «Вершине» на 3300 метрах

Александр Робак — актёр почти с двумя сотнями ролей. Три проекта за год для него норма, а рекордным стал 2019-й: сразу 11 картин.

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