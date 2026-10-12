Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Четыре лаборатории, где будущее уже не в презентации.

Четыре лаборатории, где будущее уже не в презентации.

Представьте обычное утро. Кто-то включает чайник, кто-то ругается на пробку, кто-то листает ленту и думает: ну где они, эти прорывы? В кино будущее всегда приезжает разом — вспышка, титры, овации.

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