Самые громкие скандалы с бизнесом в ХМАО за 2023 год

Чудовищные аварии, скандалы с руководителями крупных компаний сотрясали ХМАО в этом году. Из-за них предприятия потеряли миллиарды рублей, вынуждены были сменить топ-менеджеров и привлекли внимание надзорных ведомств.
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