Снегопад парализовал движение в Забайкалье

Снегопад в Забайкалье вызвал проблемы с движением на федеральных трассах и в центре Читы. Госавтоинспекция региона сообщает о затруднении движения для большегрузных автомобилей в трёх районах: Читинском, Оловяннинском и Петровск-Забайкальском.
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