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Спалившая водокачку молния оставила без воды кузбасскую деревню

Спалившая водокачку молния оставила без воды кузбасскую деревню

Для жителей деревни Красная Тайга река – единственное спасение. Полторы недели назад от молнии сгорела водокачка.

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