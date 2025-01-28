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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левандовски о саудовской лиге: «Я счастлив в «Барселоне», не рассматриваю другие места. Все так же стремлюсь соревноваться и завоевывать трофеи»

«Я горжусь своим возрастом – мне уже 37 лет, и я не стыжусь этого. Я нахожусь там, где хочу быть, и моя цель – доказать, что возраст – это всего лишь цифра.

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