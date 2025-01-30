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Дания даёт разрешение для работы на газопроводе «Северный поток — 2»...

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Может тут дела в Гренландии. Датчанам больше нечем ответить. 28 января 2025 года Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на проведение ряда работ на объекте газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море.

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