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Starlink Mobile будет конкурировать с обычными сотовыми операторами, а SpaceX будет зарабатывать триллион долларов в год: Илон Маск рассказал о будущем своих проектов

Starlink Mobile будет конкурировать с обычными сотовыми операторами, а SpaceX будет зарабатывать триллион долларов в год: Илон Маск рассказал о будущем своих проектов

Уже в 2027 году SpaceX рассчитывает запускать по ракете в суткиSpaceX провела первую квартальную конференцию с инвесторами после выхода на биржу, во время которой Илон Маск не только подвел финансовые итоги, но и озвучил амбициозные планы компании в сфере космоса, спутниковой связи и искусственного интеллекта.

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