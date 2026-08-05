Starlink Mobile будет конкурировать с обычными сотовыми операторами, а SpaceX будет зарабатывать триллион долларов в год: Илон Маск рассказал о будущем своих проектов

Уже в 2027 году SpaceX рассчитывает запускать по ракете в суткиSpaceX провела первую квартальную конференцию с инвесторами после выхода на биржу, во время которой Илон Маск не только подвел финансовые итоги, но и озвучил амбициозные планы компании в сфере космоса, спутниковой связи и искусственного интеллекта.