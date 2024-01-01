В новогоднюю ночь ВСУ обстреляли ЛНР

ВСУ в ночь на 1 января открыла огонь по прифронтовым Лисичанску и Сватово в Луганской Народной Республике «В первые часы после наступления Нового года украинские военные нанесли несколько ударов по мирным жителям города Сватово», — сообщила администрация Сватовского муниципального округа в своем Telegram-канале.
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