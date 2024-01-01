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Русская весна

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  • Татьяна Бут
    Не надо их сажать. Нужно лишать гражданства, если оно есть, и выселять на историческую родину вместе с родителями. Де...Бойцы СВО с жёнам...
  • Геннадий Денисюк-Жуков
    как можно избить бойца сво? они ж с оторванной крышей оттуда возвращаются. чё за шняга??Бойцы СВО с жёнам...
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В новогоднюю ночь ВСУ обстреляли ЛНР

В новогоднюю ночь ВСУ обстреляли ЛНР

ВСУ в ночь на 1 января открыла огонь по прифронтовым Лисичанску и Сватово в Луганской Народной Республике «В первые часы после наступления Нового года украинские военные нанесли несколько ударов по мирным жителям города Сватово», — сообщила администрация Сватовского муниципального округа в своем Telegram-канале.

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