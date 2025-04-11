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Эксперты обсудят запрет в России ИИ с «угрожающим уровнем риска»

Эксперты обсудят запрет в России ИИ с «угрожающим уровнем риска»

Созданная рабочая группа, в составе которой юристы, эксперты консалтинговых компаний и депутаты, обсудит проект по государственному регулированию искусственного интеллекта (ИИ), поскольку он оценивается как имеющий «угрожающий уровень риска».

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