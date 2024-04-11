Три дня выходных: где в Крыму будет жарко и пройдёт дождь

Выходные в Крыму станут почти по-летнему жаркими: местами воздух прогреется до +20…+25 градусов. Причём теплее всего будет в Симферополе, Бахчисарае и Белогорске, а самыми прохладными окажутся Керчь и Черноморское.
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