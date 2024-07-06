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Основатель опроса FiveThirtyEight назвал заявления Байдена бессвязными

Основатель опроса FiveThirtyEight назвал заявления Байдена бессвязными

Основатель сервиса для онлайн-опросов FiveThirtyEight Нэйт Сильвер предложил президенту США Джо Байдену выйти из предвыборной гонки после «бессвязных комментариев», которые тот сделал во время интервью телеканалу ABC.

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