Основатель опроса FiveThirtyEight назвал заявления Байдена бессвязными

Основатель сервиса для онлайн-опросов FiveThirtyEight Нэйт Сильвер предложил президенту США Джо Байдену выйти из предвыборной гонки после «бессвязных комментариев», которые тот сделал во время интервью телеканалу ABC.
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