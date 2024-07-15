Советский интернационал: следует ли о нём ностальгировать?

Людмила Галяминских

В 18 лет из Таджикистана я уехала в Россию . Каждый год в отпуск ездила к родителям. И хорошо помню о снабжение наших республик. По просьбе друзей- подруг тащила чемоданы или посылками постельное, косметику и прочее. То что в России было дефицитом, в каждом кишлачном магазинчиком было навалом. Да и уехать пришлось из-за "дружбы народов". И как впоследствии, оказалось к лучшему. Знаю, как родные - знакомые бежали оттуда в 90-ые.