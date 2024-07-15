1. К вопросу о том, кто кого кормил в СССР. Рассчитать это непросто, так как помимо прямых денежных дотаций в бюджеты союзных республик многое зависело от того, по каким ценам и сколько им поставляли товаров (потребительских продуктов, энергоносителей и так далее).
Советский интернационал: следует ли о нём ностальгировать?
Комментарии
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Людмила Галяминских
В 18 лет из Таджикистана я уехала в Россию . Каждый год в отпуск ездила к родителям. И хорошо помню о снабжение наших республик. По просьбе друзей- подруг тащила чемоданы или посылками постельное, косметику и прочее. То что в России было дефицитом, в каждом кишлачном магазинчиком было навалом. Да и уехать пришлось из-за "дружбы народов". И как впоследствии, оказалось к лучшему. Знаю, как родные - знакомые бежали оттуда в 90-ые.
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6 час.
Александр Батт
Фикция. В этом мире каждый за себя.
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4 час.
A
Antanas
Для одних - хорошо для других плохо.Плохо для РСФСР и Беларусии хорошо для других сестриц СССР.👍👍👍👍👍.
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3 час.
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