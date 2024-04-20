🏀Напряжённая борьба за первое место идёт в спортивном зале гимназии. Лидирует урюпинский "Урожай". 🥉Третье место - у новоаннинской команды "Юность".
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🏀Напряжённая борьба за первое место идёт в спортивном зале гимназии. Лидирует урюпинский "Урожай". 🥉Третье место - у новоаннинской команды "Юность".