Экс-начальник российской колонии получил взятку от заключенного и попал под суд

Суд рассмотрит дело бывшего начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области о коррупции. Вечером 16 сентября 2022 года фигурант на парковке в Заводском районе получил от осужденного через посредника 400 тысяч рублей.
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