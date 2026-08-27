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Тульские новости

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Мишустин подписал меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников

Мишустин подписал меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников

Предприниматели, имущество которых пострадало от атак беспилотников, смогут отложить уплату ряда налогов и страховых взносов на 12 месяцев, а после отсрочки погасить задолженность равными платежами в течение года.

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